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Прогноз погоды в регионах Казахстана на 25 сентября

облака, небо Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы на территории Казахстана на 25 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидается погода без осадков.

"Под влиянием антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке страны с влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, в горных районах – осадки (дождь, мокрый снег).  По республике ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке – порывистый ветер".РГП "Казгидромет"

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На востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки до -1-3°C,  ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1°C.

В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской области, в Улытауской области, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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