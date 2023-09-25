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В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности

В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
По факту потасовки между несовершеннолетними, произошедшей в Келесском районе, руководство ДП Туркестанской области незамедлительно выехало на место происшествия и провело соответствующие мероприятия.

Также по поручению министра МВД РК Еражана Саденова в актовом зале школы состоялось масштабное совещание.

В нем приняло участие руководство Департамента полиции Туркестанской области, в том числе начальник Следственного управления Жандос Кулмахан и начальник Управления местной полицейской службы Асылхан Тореханов.

В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В совещании приняли участие также представители областной прокуратуры, аким и прокурор района, представители Управления развития человеческого потенциала, коллектив школы и старшеклассники, родители, общественность, депутаты и местные жители.

На мероприятии полицейские подняли вопросы, которые необходимо решить в целях недопущения правонарушений среди подростков и дали разъяснения в рамках закона. Также были заслушаны рекомендации по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и даны конкретные поручения специалистам ряда отраслей.

В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Стоит отметить, что в связи с произошедшим конфликтом старшеклассников полицейскими проведен строевой смотр и обеспечивается общественная безопасность в усиленном режиме.

В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрирован по ч. 2 ст. 293 УК РК ("Хулиганство'), проводится досудебное расследование. По делу назначены соответствующие экспертизы.

В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Ход расследования данного инцидента находится на строгом контроле главного полицейского области.

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Анастасия Московчук
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