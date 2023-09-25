В Казахстане нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка

Нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка. С 25 сентября данная услуга доступна на платформе eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, новшество значительно упростит процесс оформления нотариального согласия супруга.

"Граждане смогут быстро и удобно получить необходимое согласие без посещения нотариуса. Процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, используя передовые технологии биометрической идентификации", – сказал он.

Он подчеркнул, что преимуществами онлайн-формата является экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения в любое удобное время.

Для получения услуги необходимо:

авторизоваться на платформе eGov Mobile; заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку; по видеозвонку оформить согласие; произвести оплату услуги нотариуса; в результате документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".

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