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В Казахстане нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка

В Казахстане нотариальное согласие супругов теперь можно получить по посредством видеозвонка Фото: pxhere
Нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка. С 25 сентября данная услуга доступна на платформе eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, новшество значительно упростит процесс оформления нотариального согласия супруга.

"Граждане смогут быстро и удобно получить необходимое согласие без посещения нотариуса. Процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, используя передовые технологии биометрической идентификации", – сказал он. 

Он подчеркнул, что преимуществами онлайн-формата является экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения в любое удобное время. 

Для получения услуги необходимо:

  1. авторизоваться на платформе eGov Mobile;
  2. заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
  3. по видеозвонку оформить согласие;
  4. произвести оплату услуги нотариуса;
  5. в результате документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".

Ранее стало известно, что переизбрать председателя ОСИ в Казахстане теперь можно онлайн.

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