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"Поплывшая" плитка в центре Астаны рассмешила казахстанцев

"Поплывшая" плитка в столице рассмешила казахстанцев Фото: pixabay
В Казнете опубликовано видео с проспекта Туран в Астане. Автор ролика с юмором демонстрирует "современный город", сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, тротуарная плитка вздыбилась, образовав ямы.

"Астана – современный город. Можно на самокате или велосипеде прям в центре "убиться". Это проспект Туран, одна из основных улиц. Тут нет интернета: ни 5G, ни 4G", – отмечает автор.

В завершении, показывая затопленную пешеходную зону, мужчина подмечает: "Красота".

@zhaloby.astana #astana #астана #астанаказахстан #жалобы #жалобыастана #астанажалобы ♬ оригинальный звук - Жалобы Астана
  • Вообще-то это 3D плитка, вы не понимаете.
  • Брусчатка косит под интерьер: забор с волной, значит и тротуар волной.
  • Скажут, что тротуар сломали люди своими китайскими кроссовками.
  • Ничего вы не понимаете. Это дизайнерское мышление.
  • Это ландшафтный дизайн.
  • Кто хочет идет, а кто хочет плывет.
  • Молча завидуйте! – шутливо комментируют пользователи.

В пресс-службе акимата района "Нура" отметили, что на месте уже начаты работы.

Фото: пресс-служба акимата района "Нура"

"На пересечений улиц Бухар Жырау-Тұран произошел провал брусчатого покрытия в связи с прокладкой сетей канализации, которая будет обслуживать близлежащие дома вдоль одного из главных проспектов города". Пресс-служба акимата района "Нура"

Также сказано, что восстановительные работы будут проведены в срок до первого октября 2023 года.

"До завершения строительного периода будем и дальше продолжать ремонтно-восстановительные работы по району и устраним и другие замечания жителей, поступающие через каналы обратной связи".Пресс-служба акимата района "Нура"

13 сентября 2023 года в социальных сетях распространили видео, которое от души позабавило пользователей Казнета. Дело в том, что житель Жаркента снял на видео рекламный билборд, который установили посреди тротуара.

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