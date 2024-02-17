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В центре левобережья Астаны саперы искали взрывчатку

В центре левобережья Астаны саперы искали взрывчатку Фото: Zakon.kz
Периметр автобусной остановки по проспекту Туран перекрыла полиция в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Астаны, сотрудники столичной полиции согласно алгоритму провели проверочную работу по сообщению на канал "102" о том, что по проспекту Туран на остановке напротив супермаркета Анвар обнаружена гитара, в которой внутри могла быть взрывчатка.

"По результатам проверки оказался строительный мусор, не представляющий никакой  угрозы", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 32-летняя алматинка в состоянии алкогольного опьянения всполошила все экстренные службы города. Женщина "заминировала" местный родильный дом.

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Диана Абдуллаева
Астана
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