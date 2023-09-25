В Алматы частично перекроют улицу до 1 октября
Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности города Алматы рассказали о частичном перекрытии проезжей части по ул. Керей – Жанибек хандары от улицы Таттимбета до дома №378 с 23:00 25 сентября до 6:00 1 октября, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, движение перекроют из-за дорожно-ремонтных работ.
"Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 23 и 24 сентября в Ауэзовском районе Алматы закрывали проезд для автотранспорта по сегменту улицы Жубанова, примыкающему к пешеходному переходу западнее улицы Утеген батыра.
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