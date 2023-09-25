В Алматы частично перекроют улицу до 1 октября

Фото: Zakon.kz

В Управлении городской мобильности города Алматы рассказали о частичном перекрытии проезжей части по ул. Керей – Жанибек хандары от улицы Таттимбета до дома №378 с 23:00 25 сентября до 6:00 1 октября, сообщает Zakon.kz.

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