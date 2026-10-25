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События

В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидается повышенное загрязнение воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 16:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в семи городах Казахстана 26 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

26 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Павлодар, Караганда, Темиртау, Актобе, Талдыкорган, Алматы, Астана, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предупредили о заморозках до -11°C в нескольких областях Казахстана 26 октября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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