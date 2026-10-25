В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидается повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в семи городах Казахстана 26 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

26 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Павлодар, Караганда, Темиртау, Актобе, Талдыкорган, Алматы, Астана, следует из релиза "Казгидромета". Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Ранее синоптики предупредили о заморозках до -11°C в нескольких областях Казахстана 26 октября.

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