Сказочные пейзажи с 40-сантиметровым снегом: зима вступила в свои права в Маркаколе

В Восточно-Казахстанской области в Маркакольском государственном природном заповеднике зима уже вступила в свои права, сообщает Zakon.kz.

Сказочными пейзажами с 40-сантиметровым снегом сегодня, 5 ноября 2026 года, поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

"Пока в некоторых регионах Казахстана еще ощущаются последние дни осени, государственный природный заповедник "Маркаколь" уже укрылся плотным снежным покровом! Заснеженные хвойные леса, белоснежные горные склоны и удивительная тишина создают по-настоящему сказочные пейзажи. Кажется, будто природа превратила эти места в настоящую зимнюю сказку!" – заявили в комитете.

Ранее мы писали, что зима наступила неожиданно на востоке Казахстана. Речь – о Риддере, в котором с 21 октября пошел сильный снегопад.

По данным "Казгидромета", 5 ноября 2026 года по Казахстану ударят сильные дожди и заморозки. В связи с этим в ряде регионов страны на четверг синоптики объявили штормовое предупреждение.