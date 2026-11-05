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Общество

Сказочные пейзажи с 40-сантиметровым снегом: зима вступила в свои права в Маркаколе

ВКО, Маркаколь, заповедник, природа, зима, снег, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:07 Фото: Telegram/qazfwc
В Восточно-Казахстанской области в Маркакольском государственном природном заповеднике зима уже вступила в свои права, сообщает Zakon.kz.

Сказочными пейзажами с 40-сантиметровым снегом сегодня, 5 ноября 2026 года, поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

"Пока в некоторых регионах Казахстана еще ощущаются последние дни осени, государственный природный заповедник "Маркаколь" уже укрылся плотным снежным покровом! Заснеженные хвойные леса, белоснежные горные склоны и удивительная тишина создают по-настоящему сказочные пейзажи. Кажется, будто природа превратила эти места в настоящую зимнюю сказку!" – заявили в комитете.

Ранее мы писали, что зима наступила неожиданно на востоке Казахстана. Речь – о Риддере, в котором с 21 октября пошел сильный снегопад.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:07
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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