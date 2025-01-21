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Общество

Почему в Казахстане сорваны сроки строительства 20 пограничных застав

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:48 Фото: pixabay
В Сенате обсуждают срывы сроков строительства 20 пограничных застав и пути решения этой проблемы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената 21 января 2025 года сенатор Андрей Лукин, депутаты недавно посетили подразделения департамента Пограничной службы по Северно-Казахстанской области. Они ознакомились с ходом строительства объектов пограничного отделения "Акколь", расположенного в населенном пункте Белое Мамлютского района СКО.

"Мы убедились, что строительство приостановлено, работы не проводятся. Попытались узнать о причинах остановки, но четкого ответа так и не получили. Тогда было принято решение провести совещание с участием правоохранительных органов, финансовых структур, заказчиков и подрядчиков и разобраться в причинах задержки сдачи объектов в установленные сроки", – сказал Андрей Лукин.

Он отметил, что на строительство отделения "Арлан" в Павлодарской области предусмотрено 2,7 млрд тенге. Проект профинансирован на 70%, но готовность объекта составляет 45%. Акты были подписаны, но денег нет и строительство не ведется. Отделение "Байтурасай" в Актюбинской области стоит по договору 2,6 млрд тенге, было перечислено 72% средств, но готовность объекта всего на 55%. И такая картина наблюдается практически по всем 20 объектам.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов отметил, что в Комплексном плане обеспечения пограничной безопасности на 2024-2028 годы, утвержденном правительством, предусмотрено строительство 50 пограничных застав. В 2023 году планировалось построить 20 пограничных отделений, однако объекты не сданы в эксплуатацию. На отдельных заставах даже не завершены фундаментные работы. Общий показатель выполненных работ на сегодня у застройщиков не превышает 60-80%.

"Неоднократные совещания на различных площадках, выездные заседания, заслушивания представителей Министерства транспорта и подрядчиков, применение штрафных санкций не дали положительных результатов, что привело к очередному переносу сроков сдачи объектов на 2025 год. Такое положение дел сводит к нулю работу по рациональному использованию бюджетных средств, выделенных на укрепление обороноспособности северных рубежей. Также остались нерешенными вопросы социально-бытовых условий пограничников и членов их семей", – констатировал он.

Глава Пограничной службы рассказал, что на северном направлении необходимо дополнительно построить еще 112 застав. Для решения проблемы предлагается проводить госзакупки из одного источника путем прямого заключения договора с лицом, определенным правительством по решению или поручению президента, то есть будет определяться конкретный исполнитель, который в состоянии выполнить работы. Помимо этого нужно провести реконструкцию 30 пунктов пропуска.

"Очень большой объем работы. Российская Федерация уже начала работы по реконструкции своих пунктов пропуска. Если мы опоздаем, то будут жалобы с нашей стороны на очереди. С российской стороны очереди нет, потому что инфраструктура пунктов обеспечит прохождение транспортных средств, а у нас останется как было", – заключил Ерлан Алдажуманов.

Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Россией нет никаких разногласий в пограничных вопросах.

Бауыржан Муканов
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