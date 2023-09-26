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Консервы из мяса сайгаков: в ЗКО готовятся истреблять краснокнижных антилоп

Появится ли мясо сайгаков на прилавках магазинов Фото: wikimedia
Мясо сайги будут перерабатывать на заводах в Западно-Казахстанской области. Продукцию будут реализовать в виде тушек на рынках города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в ЗКО готовятся к промышленному истреблению сайги. Три предприятия готовы к разделке, переработке и хранению сайгачатины.

Для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады: под контролем сотрудников Охотзоопрома. Под отстрел попадут 200 тысяч голов. 

Самое ценное – рога – планируют маркировать и хранить до 2025 года. Именно в следующем году истекает запрет на продажу сайги.

"Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций. Этим будет заниматься Охотзоопром посредством найма на эти работы охотников из числа местных жителей. Отлов будет производиться методом Караева. Это большая сетка, туда загоняют всех сайгаков", – говорит руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов. 

Мясо сайги будут реализовать в виде тушек на рынках города. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до тысячи голов. 

Ранее сообщалось, что сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в Западно-Казахстанской области, пострадало 1300 крестьянских хозяйств, уничтожили посевы в Акмолинской, Актюбинской и других областях. 

Мораторий на отстрел сайгаков действует в Казахстане до 2024 года. На данный момент их насчитывается в стране около 3 миллионов.

26 сентября 2023 года глава Минэкологии подписал приказ о внесении изменения в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. Кроме сайгаков, в список вошли волки, шакалы, вороны, большие бакланы и змееголовы (кроме арало-сырдарьинской популяции).

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