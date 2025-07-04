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Общество

Мясо сайгаков готовы перерабатывать и продавать в Казахстане

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 05:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мясокомбинаты Западно-Казахстанской области готовы к переработке сайгачьего мяса, сообщает Zakon.kz.

Таких предприятий в регионе оказалось шесть. Крупнейший из них находится в Уральске, передает "24kz".

"Министерством сельского хозяйства регламентированы все государственные стандарты. Мы можем перерабатывать консервы, продавать их в магазинах. Все необходимые процедуры выполнены. Поэтому мы основной упор будем делать на переработку", – отметил заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов.

На днях в регионе начнут работы по регулированию численности степных антилоп. На консервы планируют 20% от общего поголовья, а это 460 тыс. животных. Отловом займутся четыре бригады "Охотзоопрома".

3 июля названы страны, откуда в Казахстан везут тонны мороженого.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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