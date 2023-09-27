Что происходит на ТЭЦ в Риддере: коммунальщики ответили, хватает ли запасов угля на зиму

СМИ сообщили о нехватке топлива на ТЭЦ в Риддере. Эту информацию официально опровергли, заявив, что на теплоисточнике имеется 20-дневный запас угля и достаточное количество мазута, сообщает Zakon.kz.

На АО "Риддер ТЭЦ" все еще не было поставок топлива на предстоящий отопительный сезон. Существующих запасов угля и мазута хватит лишь на несколько суток. Без топлива котлы работать не будут. К тому же на станции все еще продолжается ремонт, пишет Noks.kz.

Аким Риддера Даулет Батырбаев заявил, что в городе отопление дадут сначала в школах, детских садах и больницах, а потом – в многоквартирных домах. При этом, по его словам, работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону идут по плану.

"Мы растопили котел №3. Пуск совершили на мазутной смеси. Затем состоится горячая промывка и его запустят в сеть. Так как экраны, паропрогреватели и трубы новые, это не займет много времени". аким Риддера

Как сообщил руководитель КГП "Водокнал города Риддера" Констатин Хан, 26 сентября 2023 года, на Риддер ТЭЦ запустили первый котел, на следующей планируется запустить еще один котел – котлоагрегат №1 среднего давления. А после него – третий котел – котлоагрегат №2.

Информацию о нехватке топлива власти Риддера опровергают. Вместе с тем журналисты Риддера не разделяют оптимизм чиновников.

"О том, когда в домах горожан появится тепло и горячая вода, чиновники по–прежнему не говорят. Только вчера, 25 сентября, был заключен договор с АО "Каражыра" на поставку угля для прохождения отопительного сезона. С 30 сентября начнется его отгрузка. На станции есть в наличии 8 тысяч тонн угля, этого хватит на 10-15 суток. С мазутом, как и в прошлом году, помог Казцинк — поставил три вагона общим объемом 180 тонн. Всего на станции теперь 340 тонн мазута, которых хватит на 15-18 суток. О том, заключен ли договор для дальнейших поставок мазута, власти пока не сообщают", – сообщают журналисты.

Нет и конкретных сроков начала отопительного сезона и подачи в дома риддерцев горячей воды.

Накануне в Минэнерго высказывались о готовности Экибастуза и Риддера к запуску тепла.

Журналисты отметили, что в Экибастузе труба взорвалась при пробном запуске магистрали. В этой связи они поинтересовались у Ерлана Аккенженова, есть ли вероятность срыва отопительного сезона в этом городе. Он заявил, что проблем не ожидается ни в Экибастузе, ни в Риддере.