Больше 500 сел могут упразднить в Казахстане

В Институте экономических исследований заявили, что в Казахстане более 500 населенных пунктов с низким потенциалом развития, где проживают меньше 50 человек, сообщает Zakon.kz.

К примеру, село Байсал находится в 40 километрах от Петропавловска. В населенном пункте проживает чуть больше сотни человек. И с каждым годом жителей здесь становится все меньше. Из-за безработицы многие покидают дома и уезжают в город.

"Раньше тут был Дом культуры, клуб хороший. В основном молодежь вся уехала. Остались старики, пенсионеры. Тут сейчас дворов 60, наверное. Было больше 120". Галымжан Ешжанов, житель с. Байсал

А школа, как говорится в сообщении "Хабар 24", там закрылась еще 8 лет назад. С тех пор дети посещают учебное заведение в селе Знаменское, что в 6 километрах от Байсала.

"На сегодня в Кызылжарском районе ежедневным подвозом охвачено полностью 325 детей из 25 сел района. Также ежедневным подвозом охвачены 111 детей из 17 населенных пунктов района. 5 интернатов. Здесь задействовано 13 единиц автотехники, 4 автобуса ПАЗ и 9 газелей". Амангельды Абдрахманов, руководитель отдела образования Кызылжарского района

Стоит отметить, что большинство таких аулов находятся в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областях.

"В сельской местности очень маленькие доходы жителей. Также инфраструктура. Отсутствие всей этой инфраструктуры, которая влияет на жизнь, приводит к миграционному оттоку. На сегодняшний день у нас 1400 сел не имеют качественной питьевой воды. От общего количества сел только 27% имеют централизованную газификацию. Также проблемы с образовательными услугами и здравоохранением". Айтжан Мейрембаев, заместитель директора Центра качества жизни

Села с низким потенциалом развития, которые упраздняют, как правило, присоединяют к ближайшему населенному пункту. Так местные жители смогут посещать там больницы, школы и быть охвачены всеми их льготами и программами.

13 сентября 2023 года сообщалось, что три населенных пункта в Казахстане могут перейти из категории городов в статус сел: в них слишком мало жителей.