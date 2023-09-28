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Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше

Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше Фото: pixabay
Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, что в городе могут немного раньше обычного начать отопительный сезон, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК 28 сентября журналисты напомнили Асель Калыковой, что в 2022 году сотрудники санэпидконтроля связывали рост случаев простудных заболеваний в Алматы с поздним включением отопления.

"Направили ли вы со своей стороны какие-то пожелания властям города, чтобы вовремя начался отопительный сезон?" – спросили у Асель Калыковой.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы отметила, что со своей стороны санэпидконтроль дал такие рекомендации.

"Учитывая погодные условия, у нас похолодание наблюдается не так долго и не так давно, только прошлую неделю, и сейчас мы отмечаем потепление. Но я думаю, что к нашим рекомендациям прислушаются и немного раньше дадут отопление", – ответила Асель Калыкова.

Ранее сообщалось, что при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток в Алматы начнут поэтапно подключать к отоплению сначала социальные объекты, а потом и жилые дома. Согласно прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры в Алматы ожидается с 17 октября.

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