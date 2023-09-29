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Казахстанских школьников будут учить быть благодарными и отзывчивыми

Казахстанских школьников будут учить быть благодарными и отзывчивыми Фото: Telegram/oqu_agartu
В Казахстане разработали Единую программу воспитания. Об этом 29 сентября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК.

В ведомстве отметили, что воспитательная работа в организациях образования будет осуществляться на основе этой программы.

"Цель программы – воспитание добросовестного гражданина на основе общечеловеческих и национальных ценностей. Такие ценности, как национальные интересы, совесть, благодарность, отзывчивость, стремление будут отражаться в содержании всей воспитательной работы организаций образования", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минпросвещения РК.

Также в ведомстве подчеркнули, что "незыблемыми приоритетами учебно-воспитательного процесса в организациях образования являются обеспечение благополучия обучающихся, уважение и доверие к личности ребенка, обеспечение защиты прав детей".

"Воспитание обучающихся в организациях образования осуществляется через содержание учебных предметов, проведение классных часов и мероприятий, внеклассную деятельность и дополнительное образование (кружки, клубы, секции, факультативы)", – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

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19 сентября 2023 года стало известно, что Министерство просвещения Казахстана подготовило изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования. Более подробно можете прочитать здесь.

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