Новый 10-минутный урок: чему будут учить казахстанских школьников на занятиях по безопасности

В Казахстане с 1 сентября 2024 года во всех организациях образования начались уроки безопасности. Что на них обсуждают школьники, рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что занятия проводятся еженедельно по 10 минут в рамках классного часа с повторением темы трижды в год.

"Уроки направлены на создание у детей уверенности в своих действиях в различных жизненных ситуациях, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей. Наша задача – не только повысить их осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях", – пояснила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Как уточнили в Минпросвещения, основное внимание на уроках безопасности будет уделено:

Для детей старших групп детских садов (4 года)

Изучению номеров телефонов экстренных служб и контакт-центров, умению правильно позвонить в экстренную службу, запоминанию основных сведений о себе, изучению опасностей, связанных с окнами, а также формированию правил поведения на детских площадках, в игровых центрах и аттракционах.

Для детей начальных классов

Опасности на водоеме, как распознать опасность при стуке в дверь, как действовать при встрече с чужими людьми, опасности на льду, как научиться защищать себя, рискам виртуальной дружбы и мерам предосторожности при встрече с бродячими собаками.

Для средних классов

Опасным челленджам, как уверенно и безопасно отклонить приглашение чужого человека, как избегать опасных объектов на улице (например, фонтаны, электрощитки), кибербуллингу и способам защиты от него, важности доверительных отношений с родителями, опасным увлечениям в интернете, а также правам и обязанностям ребенка.

Для старших классов и студентов 1-2 курсов колледжей

Как не попасть на уловки мошенников и обезопасить себя от сомнительных видов заработка, рискам онлайн-игр и обеспечению безопасности, как реагировать на негативные эмоции и высказывания, безопасным условиям труда, доверию родителям и правилам несения ответственности за свои действия.

"Уроки внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы", – напомнили в пресс-службе Минпросвещения РК.

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29 августа 2024 года в Министерстве просвещения Казахстана сообщили, что уроки личной безопасности появятся в организациях образования в новом учебном году.