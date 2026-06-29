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Общество

Участки на 48 миллионов тенге вернули государству

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 21:23 Фото: pexels
В Туркестанской области государству вернули земельные участки кадастровой стоимостью 48 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", возврат земель провели в Жетысайском районе.

Во время проверки прокуроры нашли 11 участков общей площадью 59 гектаров, которые длительное время пустовали, не использовались по целевому назначению или были оформлены в частную собственность с нарушением закона.

После того как об этом стало известно, прокуроры подали иски, и суд вынес решение об изъятии участков.

"Судебное решение вступило в законную силу. Должностные лица, допустившие эти нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Защита интересов государства и возврат незаконно оформленного имущества остаются под строгим надзором прокуратуры", – сказал Азамат Айтуган, прокурор Жетысайского района.

Ранее о потенциальных ловушках на улицах предупредили казахстанцев.

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Аксинья Титова
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