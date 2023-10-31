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Водопровод стоимостью 397 млн тенге незаконно отобрали у государства в Туркестанской области

Водопровод стоимостью почти в 400 млн тенге незаконно забрали у государства в Туркестанской области Фото: pixabay
Прокуратура Туркестанской области добилась возврата в госсобственность водопроводных сетей в поселке Састобе. Имущество ценой более 397 млн тенге отдали частной компании с нарушением закона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области 31 октября, ведомство проверяло, как в регионе соблюдают законодательство о государственном имуществе. При анализе выяснилось, что систему водопровода и водоотведения в поселке Састобе отдали в частную собственность незаконно.

Сотрудники прокуратуры Тюлькубасского района обнаружили, что стоявшее на балансе государства имущество стоимостью 397,3 млн тенге передали коммерческой фирме без предварительного согласования с собранием местного сообщества. После того, как надзорный орган выразил протест, договор между аппаратом акима поселка Састобе и ТОО "Састобе су" отменили. Водопровод вернули на госбаланс.

Ранее суд в Атырауской области обязал частное предприятие вернуть государству 851 млн тенге.

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