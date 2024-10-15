Множество стихийных свалок ликвидировали в Карагандинской области
Еженедельно в акции "Таза Қазақстан" в Абайском районе участвуют более 80 коллективов. Привлечено 22 единицы спецтехники. Вывезено более 4,5 тыс. тонн отходов на полигоны ТБО.
"С начала акции убраны парки и скверы площадью 89 637 кв. м, отремонтировано 15 историко-культурных памятников. Высажено 6514 саженцев деревьев и 77 кустарников, охвачено уборкой 25 водных объектов общей территорией 12 190 кв. м", – сообщает пресс-служба Абайского района.
Фото: акимат Карагандинской области
Улучшаются условия для сбора отходов населением. В Абае и Топаре обустроена 21 контейнерная площадка, установлено 604 новых контейнера.
Для улучшения экологической ситуации в районе началось строительство полигона для твердых бытовых отходов. В настоящее время подрядчик разрабатывает котлован, уплотняет грунт, прокладывает водопроводные сети, занимается установкой ограждения.
Фото: акимат Карагандинской области
За соблюдением правил благоустройства продолжают следить полицейские.
Кроме того, за 2024 год вывезено 35 тыс. куб. м несанкционированных свалок по Шахтинскому региону.
Ликвидировано 10 свалок, которые не расчищались на протяжении долгих лет.
- 25-й квартал, место бывшего садика по ул. Тургенева, пересечение улиц Дзержинского и Жданова, участок между ул. Абая и ул. Чапаева;
- район УПК по ул. Белинского;
- район бывшего детского сада "Орленок";
- вокруг ОШ им. С. Асфендиярова.
Фото: акимат Карагандинской области
Ранее выполненные работы за 2023 год: вывезено 15 тыс. куб. м несанкционированных свалок. Ликвидировано пять свалок:
- ул. Молодежная (между гаражами и теплотрассами);
- 1-й квартал, район бывшей детской больницы по ул. Донская;
- 27-й квартал, район бывшей милиции;
- ул. Панфилова, район гаражей.
Итого за 2023-2024 годы вывезено 50 тыс. куб. м несанкционированных свалок (15 свалок многолетней давности).
Фото: акимат Карагандинской области