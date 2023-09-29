Военнослужащего в Атырау наказали за неуважение к гимну

В Атырауской области военнослужащего оштрафовали за неуважение к гимну Казахстана. Как оказалось, он прижал правую руку к сердцу двумя пальцами, сообщает Zakon.kz.

По данным издания AtyrauPress, инцидент произошел 16 сентября в Макатском районе.

До начала военно-спортивной игры "Зарница" прозвучал гимн, и один из военнослужащих прижал правую руку к сердцу двумя пальцами. Тем самым проявил непочтительность во время исполнения гимна.

"В связи с этим Национальный центр пропаганды государственной символики направил предложение в областное управление внутренней политики и акиму района", – говорится в публикации.

Теперь военнослужащему придется заплатить штраф в размере 50 месячных расчетов, то есть 172 500 тенге.

Ранее стало известно, что министр обороны приказом от 4 сентября 2023 года внес изменения в Правила организации воспитательной, социально-правовой, психологической и идеологической работы с личным составом Вооруженных сил Республики Казахстана.