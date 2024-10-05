В День учителя глава Минпросвещения рассказал о профессии педагога

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил педагогов с праздником – Днем учителя – и рассказал об этой профессии, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что учитель – это призвание, которое наполнено глубоким духовным содержанием, просветительской миссией.

"Во все времена просветителями считались выдающиеся личности, которые ведут общество к прогрессу. Этот термин с точностью выражает истинную суть великого труда педагога. Потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы – Учителя", – написал глава Минпросвещения на своей странице в соцсетях.

Бейсембаев добавил, что сегодня в системе просвещения трудятся около 600 тысяч педагогов. Благодаря поддержке главы государства приняты колоссальные меры по повышению престижа педагогической профессии.

Министр напомнил, что в 2024 году Закон РК "О статусе педагога" отмечает свое пятилетие. За это время заработная плата педагогов увеличилась в два раза, созданы условия для того, чтобы педагоги посвящали себя призванию, и были избавлены от несвойственных функций и излишней отчетности, сокращена учебная нагрузка, установлены новые стимулы и возможности.

"Растет зарплата педагогов детских садов и педагогов, привлеченных с производства в колледжи. Национальный проект "Комфортная школа", направленный на улучшение инфраструктуры, учебно-материального оснащения организаций образования в соответствии с самыми высокими требованиями, является ярким свидетельством заботы, оказываемой государством в последние годы сфере образования. Работа в данном направлении будет продолжена и усилена", – добавил Бейсембаев.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что сегодня люди живут в эпоху стремительных перемен и глобальных вызовов, когда приоритетом государственной политики являются патриотизм, справедливость и трудолюбие. Эти принципы, по его мнению, могут служить основой для формирования устойчивого общества.

"Как говорил великий педагог Ыбырай Алтынсарин: "Мұғалім – мектептің жүрегі". Ваш труд – это основа светлого и счастливого будущего для всех нас. Мы приложим все усилия для формирования сознательного поколения, которое чтит наши традиции и наши ценности. Мы должны быть достойным продолжением наших выдающихся просветителей, таких как Аль-Фараби, Абай, Ы. Алтынсарин, А. Байтурсынулы, а также заслуживших искреннее уважение народа – К. Нургалиев, К. Айткалиев, К. Битибаева, Р.Нуртазина, М. Тасова и Герои Труда – Аягуль Миразова, Алина Соловьева и Алма Шукижанова", – написал министр.

Напомним, 5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник педагогов. В республике долго сохранялась традиция отмечать День учителя в первое воскресенье октября. А в 2023 году были внесены изменения, и праздник получил постоянную дату.