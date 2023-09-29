Осень в Заилийском Алатау зачаровала пользователей Сети
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко на странице в Instagram поделился с подписчиками фотографиями осенних гор, сообщает Zakon.kz.
Снимки были опубликованы 28 сентября 2023 года.
"В этом году красиво желтеет в горах. Успел сделать несколько снимков, пока дождем и ветром не сорвало. Уже скоро осень спустится и в город", – говорится в описании к публикации.
Поклонники творчества фотографа оставили ряд воодушевленных комментариев:
- Прекрасные снимки. Золотая осень во всех красках природы.
- Снимки прекрасные, как и сама природа!
- Невероятная красота, такие сочные, яркие краски осени.
- Краски осени очень нарядные.
12 сентября 2023 года Доценко опубликовал фотографии пейзажей уникального горного массива Келиншектау, расположенного в Туркестанской области.
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