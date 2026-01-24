#Казахстан в сравнении
Общество

Дачные массивы Талдыкоргана зарастают мусором

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мусорные свалки на глазах разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана, в некогда живописном месте у побережья реки Каратал. Экологи настаивают на усилении природоохранных мер, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники коммунальных служб сюда приезжают практически ежедневно. Груды мусора убирают спецтехникой.

Местный житель Берик Шоранов уверен, что необходимо ставить камеры, чтобы фиксировать нарушения.

Впрочем, руководители дачных кооперативов во многом сами усугубляют экологическую обстановку: не устанавливают мусорные контейнеры и не заключают договоры на вывоз твердых бытовых отходов.

"Согласно Экологическому кодексу, каждый собственник участка обязан приобрести контейнер и заключить договор с ответственной компанией. У нас есть фотоотчеты, и мы обязательно выясним, кто мусорил, и примем соответствующие меры".Аманжол Нургазы, главный специалист отдела энергетики и ЖКХ акимата Талдыкоргана

Следить за чистотой улиц приходится и полицейским. В 2025 году оперативники провели 700 рейдов.

Согласно публикации издания 24.kz, местные жители могут самостоятельно фиксировать места массовых загрязнений: фотографировать стихийные свалки, а данные с их геолокациями отправлять в чат TazaQazBot, чтобы мусор вовремя вывозили на полигоны.

"С момента появления чат-бота поступило 630 заявок со всей области. Отработали по 529 из них. 101 заявка была отозвана после несоответствия запросов или технических неточностей".Нурлан Жетписбай, руководитель отдела Управления энергетики и ЖКХ области Жетысу

Впрочем, случаев обращения местных жителей крайне мало, так как о чате TazaQazBot жители региона почти не осведомлены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 09:16
Казахстанская школьница с помощью нейросети придумала экопакет, который растворяется в воде

В конце 2025 года председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР Ерболат Кожиков перечислял регионы, в которых выявлено наибольшее количество несанкционированных мусорных свалок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
