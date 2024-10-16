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Смертельный пожар в хостеле Алматы: в чем обвиняют подсудимых

Смертельный пожар в хостеле Алматы: в чем обвиняют подсудимых, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы 16 октября 2024 года началось главное судебное разбирательство по делу о смертельном пожаре в хостеле, сообщает Zakon.kz.

Процесс проходит в открытом режиме в Алмалинском районном суде под председательством судьи Ернара Касымбекова.

На скамье подсудимых – арендатор помещения Адильбек Мухамедьяров и собственник компании Александр Пекельник, который занимался установкой систем пожарной безопасности.

Прокурор Нураскан Мырзалы, озвучивая обвинительный акт, заявил, что подсудимые обвиняются в преступлении средней тяжести против общественного порядка, в частности, в нарушении требований пожарной безопасности.

В обвинительном акте говорится, что собственник, не полностью и в нужном количестве установил в здании оборудование пожарной безопасности.

"Собственник помещения, визуально осмотрев помещение, решил, что существующая пожарная безопасность непригодна к использованию. Сам рассчитал необходимое. Заключил договор на поставку оборудования. Таким образом Пекельник взял на себя обязательства по установке пожарной сигнализации. Хотя это осуществляется людьми, которые имеют специальную квалификацию. Тем не менее он, пренебрегая договором, установил меньшее количество оборудования, а именно дымовые извещатели: 40 единиц вместо 45, охрану пожарной безопасности: две штуки вместо трех", – зачитал прокурор обвинение касательно Пекельника.
Смертельный пожар в хостеле Алматы: в чем обвиняют подсудимых, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:00

Фото: Zakon.kz

Не смотря на то, что у помещения целевое назначение было "магазин", его арендовал Мухамедьяров, который открыл там хостел. Он также не учел обстоятельства и нарушил правила пожарной безопастности.

"Имелся только один эвакуационный выход на первом этаже. Он был заблокирован мебелью. Это создало препятствие к свободному выходу. Также в коридоре Мухамедьяров разместил горючие материалы, матрацы. Именно на них перекинулся огонь, поэтому пожар быстро распространился. Между тем, система пожарной безопасности не сработала должным образом. Поэтому жильцы не смогли вовремя проснуться и узнать о происходящем. От отравления угарным газом погибли 13 человек. Смерть людей допущена из-за несоблюдения требований пожарной безопасности", – подчеркнул гособвинитель.

Подсудимые вину не признали.

"Когда мы проводили проверки, выяснилось, что пожарные датчики были 2005 года. А их работоспособность от завода составляет 10 лет. Это, как минимум, их нужно было менять в 2015 году. Мы определили, что они старые. Проводка вся была порванная. Мы рекомендовали заменить данное оборудование, то есть датчики и протянуть новый кабель. Само помещение соответствовало техническому паспорту. Наша задача была восстановить то, что уже было, что мы и сделали", – сказал подсудимый Александр Пекельник.
Смертельный пожар в хостеле Алматы: в чем обвиняют подсудимых, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:00

Фото: Zakon.kz

Пожар в хостеле Алматы случился в ноябре 2023 года. В нем погибли 13 человек: девять казахстанцев, двое россиян и двое узбекистанцев. В момент происшествия внутри находились 72 постояльца, 59 из них сумели выбраться на улицу.

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