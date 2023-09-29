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Законодательство РК

Как поступать казахстанцам при спорах со страховыми компаниями

Споры со страховыми компаниями: как себя вести при проблемах с автострахованием Фото: Zakon.kz
Девять из десяти споров со страховыми компаниями в Казахстане касаются автострахования. Что делать в таких ситуациях, рассказала заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, сообщает Zakon.kz.

Как отметила на брифинге в СЦК 29 сентября заместитель председателя АРРФР Мария Хаджиева, с 2024 года в Казахстане по закону введут обязательное досудебное урегулирование споров со страховыми компаниями. До рассмотрения спора в суде нужно будет обязательно обратиться к омбудсмену.

"Деятельность страхового омбудсмена финансируется за счет взносов страховых организаций, и уже в 2022 году страховой омбудсмен рассмотрел 1428 заявлений. Конечно, 90%, к сожалению, это заявления в рамках обязательного автострахования".Мария Хаджиева

Замглавы АРРФР также уточнила, как поступать, если у клиента возник спор со страховой компанией.

"Помимо классических способов обратиться в адрес АРРФР, можно также обратиться в суд, и третий, наверное, наиболее эффективный и быстрый способ разрешения конфликта со страховой компанией – это обращение к омбудсмену. Это достаточно эффективный элемент рассмотрения споров. В настоящее время страховой омбудсмен с 30 ноября 2022 года – Яковенко Игорь Алексеевич. Его срок полномочий закончится 30 ноября 2025 года. Он независим в своей деятельности и осуществляет урегулирование разногласий между страховыми организациями и между страхователем и страховой организацией. Его услуги бесплатны, и он рассматривает все виды споров, по которым сумма требований не превышает 10 тыс. МРП (34,5 млн тенге). Решение омбудсмена обязательно для исполнения страховыми организациями, досудебное урегулирование и рассмотрение омбудсменом спора проходит в течение двух месяцев, это максимальный срок рассмотрения".Мария Хаджиева

Если страховая организация несвоевременно выполняет либо не выполняет решения омбудсмена, в отношении страховщика будет принимать меры АРРФР.

В июне 2023 года АРРФР установило новые правила, согласно которым с 2024 года стоимость автостраховки будет зависеть от убыточности региона регистрации автомобиля.

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