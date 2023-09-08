Страховые компании Казахстана будут проходить регулярные стресс-тестирования

По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) будет проводить мониторинг и оценку риска дефолта страховых организаций, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг позволит своевременно реагировать на изменения финансовых показателей страховых компаний. Об этом рассказала заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мария Хаджиева на Первом Страховом Форуме.

"Совместно с агентством фонд разработал методику для оценки риска недостаточности резервов гарантирования. С июля 2023 года фонд в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда начал проводить регулярное стресс-тестирование финансовых показателей участников страхового рынка". Мария Хаджиева

По словам Хаджиевой, данные меры отвечают мировым тенденциям развития схем страховых гарантий. Их задача – создание эффективной системы раннего выявления риска дефолта страховщика и разумного управления средствами резервов гарантирования.

"В условиях геополитической нестабильности и сложной макроэкономической ситуации страховой сектор имеет достаточный запас прочности. Активы страхового сектора за последние пять лет увеличились почти в 2,5 раза и достигли 2,4 трлн тенге". Мария Хаджиева

Спикер отметила, что драйвером роста страхового сектора стало добровольное страхование, в том числе страхование жизни. Объем страховых премий за пять лет увеличился более чем в 2,5 раза и составил 577,8 млрд тенге. Количество договоров страхования выросло почти в два раза и достигло 9,3 млн договоров, из которых 86% приходится на долю физических лиц.

Ранее представители финансового рынка рассказали о том, каких результатов достиг страховой сектор за последние несколько лет, а также сообщили, сколько в среднем казахстанцы тратят на страховые полисы.