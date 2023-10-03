МВД: Вопрос всеобщей дактилоскопии некомпетентно обсуждают в обществе

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев считает, что вопрос всеобщей дактилоскопии некомпетентно обсуждают в обществе, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением и подробной информацией о всеобщей дактилоскопии, которую планируют начать с 2024 года, он поделился на пресс-конференции в правительстве 3 октября 2023 года.

"Вопрос очень длинный, я чувствую, что его серьезно, порой некомпетентно обсуждают в обществе. Никакой поголовной дактилоскопии с 1 января 2024 года для населения не будет. Чтобы вы это поняли и донесли до своей аудитории. Главная цель – ввести в наши документы, удостоверяющие личность, дополнительную биометрическую защиту. Там только защита на сегодня в виде фотографии. Следующий этап – введение отпечатков пальцев. В систему они будут введены в виде кодифицированных знаков. Это не означает, что любой человек может их изъять. Они будут обезличены, и специальный идентификатор при надобности поможет определить, к кому принадлежит. В случае утери документа, будет очень легко восстановить. Это защитит от подделки опять же за счет уникального отпечатка пальца. По мере надобности, когда у вас истечет срок документа удостоверения или паспорта (нужно будет сдавать отпечатки. – Прим. ред.) Система документирования будет происходить в ЦОНе. Она не меняется". Марат Кожаев

Он добавил, что в Казахстане достаточно часто кто-то может получить документы за другого человека. За 10 лет более 1700 человек документировались под чужими данными. Дополнительная дактилоскопическая регистрация, по его словам, позволит избежать этого. Вице-министр отметил, что это не изобретение Казахстана.

"Такая система регистрации существует во многих странах, та же Турция, Узбекистан уже внедрили давным-давно эту регистрацию. Высказываются опасения, что чуть ли не МВД возможно будет подкидывать отпечатки пальцев на место происшествия. Это вообще дилетантский подход, потому что в нашей системе на сегодня насколько миллионов отпечатков пальцев. Вы когда-нибудь слышали, чтобы мы куда-то что-то подбросили? Не оттого, что мы такие хорошие, а оттого, что это технически невозможно сделать. На месте происшествия человек оставляет отпечаток – объемный потожировой след, который измеряется специальными методами криминалистов. И если подбросить на место происшествия фотографию этого следа, как-то его нанести на поверхность, я даже не представляю, как это возможно, при криминалистических исследованиях сразу будет ясно, что это не потожировой след, не объемный след. Помимо потожирового следа, на месте происшествия мы с этого отпечатка получаем еще геномную составляющую". Марат Кожаев

Ранее он рассказал, что МВД готово рассмотреть отмену штрафа за отказ от всеобщей дактилоскопии.

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C 1 января 2024 года отпечатки пальцев начнут снимать у всех казахстанцев. Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане РК и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе. Ответственность за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной регистрации влечет штраф в размере 2 МРП.