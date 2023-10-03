Штраф за отказ от всеобщей дактилоскопии могут отменить

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на пресс-конференции в правительстве 3 октября 2023 года поделился, что ведомство готово рассмотреть отмену штрафа за отказ от всеобщей дактилоскопии, которая стартует с 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что закон принимался еще в 2016 году старым составом депутатов. Новый состав Парламента поднимает вопрос целесообразности этих штрафов.

"Мы эти вопросы готовы обсудить и, возможно, пойти на какие-то изменения. Потому что если человек не будет дактилоскопироваться, в принципе, он не получит услугу. Поэтому, возможно, это излишне принятая мера для того, чтобы побудить людей исполнять принятый в 2016 году закон. Но это все подлежит еще обсуждению". Марат Кожаев

C 1 января 2024 года отпечатки пальцев начнут снимать у всех казахстанцев. Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане РК и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе. Ответственность за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной регистрации влечет штраф в размере 2 МРП.