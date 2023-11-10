Дактилоскопия в Казахстане будет добровольной
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Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов 10 ноября 2023 года в кулуарах заседания МВК в Минюсте рассказал, что всеобщая дактилоскопия, которую в Казахстане хотели сделать обязательной, все-таки будет добровольной, сообщает Zakon.kz.
Норма о всеобщей дактилоскопии при документировании вызвала резонанс в обществе и среди депутатов. Они предложили сделать ее добровольной. В МВД предложение рассмотрели.
"Да, сейчас такое решение принято. В законопроект вносятся изменения. Прорабатывается вопрос, чтобы граждане сдавали отпечатки пальцев на добровольной основе с 1 января 2024 года. Для иностранцев на границе будет обязательно, а внутри, при документировании, будет на добровольной основе".Сакен Сарсенов
3 октября 2023 года первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев поделился, что ведомство готово рассмотреть отмену штрафа за отказ от всеобщей дактилоскопии, которая стартует с 2024 года. Подробности здесь.
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