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Законодательство РК

Шарлапаев: Люди не должны стоять в очереди за жильем по 20 лет

Казахстан очередь на жилье Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 3 октября 2023 года высказался об очередниках, которые десятилетиями ждут жилье от государства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что нередко в очереди стоят умершие казахстанцы.

"Этот факт нуждается в проверке. Например, если человек умер, но у него есть наследники, которым по законодательству может перейти право площади, это будет предметом отдельного обсуждения".Канат Шарлапаев

По словам министра, с точки зрения полной оптимизации очереди не так давно правительство обсудило поправки в законодательство, и они были направлены в Мажилис. Администрирование очереди могут передать "Отбасы банку". Также планируется полностью ее оцифровать.

"Мы хотим отойти, в принципе, от всех решений, вроде жилищной комиссии, которые распределяют жилье очередникам. Мы хотим, чтобы были понятные и четкие правила. Мы хотим уйти от ситуации, когда у нас люди ждут по 20 лет очереди. Одна из поправок звучит таким образом, внутри одного года приоритетные все группы должны будут в первую очередь обеспечены жильем, прежде чем мы переступим к следующему льготному составу в очередь. Здесь, во-первых, со снижением количества очереди важно. Во-вторых, принцип распределения очередности получения квартиры. Не должно быть такого, чтобы люди ждали свои квартиры по 10-15 лет".Канат Шарлапаев

В августе 2023 года в этом же министерстве говорили о том, что в последние годы очередь (нуждающихся в жилье из государственного фонда) растет прогрессивными темпами, что "говорит об увеличении иждивенческого настроения населения".

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