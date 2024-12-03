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Шарлапаев о построенном жилье во время паводков: Есть гарантии, нареканий нет

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Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 3 декабря 2024 года заявил, что нареканий на жилье, которое было построено во время паводков, пока нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на это жилье действует гарантия два года.

"В современном мире, мне кажется, шило в мешке не утаишь. У нас люди уже живут два месяца, уже во многих местах наступили холода, но пока вот, к счастью для нас, по качеству нареканий не наступало. И в социальных сетях, обратите внимание, никаких нареканий пока нет. Мы надеемся, что, значит, нареканий в дальнейшем не будет, потому что контроль качества действительно осуществлялся на месте на высоком уровне", – озвучил Канат Шарлапаев.

Министр также подчеркнул, что нормативный срок строительства одноэтажного дома в 80 кв. м составляет 45 дней.

"При условии того, что мы все эти объекты начали в начале лета, то дома строились с соблюдением нормативных сроков. Хочу просто вас заверить, что нормативные сроки соблюдены. Сейчас нареканий пока нет. И мы должны пройти зимний период и успешно войти в весенний, и тогда мы можем точно сказать на 100%, что у нас все прошло (успешно. – Прим. ред.)", – сказал Канат Шарлапаев.

Ранее зампремьера Канат Бозумбаев заявил, что точную сумму ущерба от весенних паводков можно будет посчитать до конца 2024 года. Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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