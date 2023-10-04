Назван регион, где родилось больше всего двойняшек в Казахстане
Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК предоставили статистику по рождению двойняшек и тройняшек в нашей стране, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, в 2022 году на свет появились 8268 двойняшек и 151 тройняшка.
"По количеству родившихся двойняшек лидирует Туркестанская область – 1185 двойняшек. Далее следуют Алматинская область и Алматы, 782 и 756 двоен, соответственно".Бюро национальной статистики
По рождению тройняшек в первой тройке Туркестанская область (24 тройняшки), Алматы (21) и Астана (18).
"Рождение четверняшек в прошлом году не наблюдалось".Бюро национальной статистики
В целом, в 2022 году число родившихся составило 403,9 тыс. человек.
"Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и городе Шымкент (27,13). Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 30-34 лет (28,6%) и 25-29 лет (28,1%)".Бюро национальной статистики
Ранее в ведомстве рассказали, сколько пар в Казахстане создали семью за последние 10 лет. Подробнее можете прочитать здесь.
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