Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назван регион, где родилось больше всего двойняшек в Казахстане

Назван регион, где родилось больше всего двойняшек в Казахстане Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК предоставили статистику по рождению двойняшек и тройняшек в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в 2022 году на свет появились 8268 двойняшек и 151 тройняшка.

"По количеству родившихся двойняшек лидирует Туркестанская область – 1185 двойняшек. Далее следуют Алматинская область и Алматы, 782 и 756 двоен, соответственно".Бюро национальной статистики

По рождению тройняшек в первой тройке Туркестанская область (24 тройняшки), Алматы (21) и Астана (18).

"Рождение четверняшек в прошлом году не наблюдалось".Бюро национальной статистики

В целом, в 2022 году число родившихся составило 403,9 тыс. человек.

"Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и городе Шымкент (27,13). Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 30-34 лет (28,6%) и 25-29 лет (28,1%)".Бюро национальной статистики

Ранее в ведомстве рассказали, сколько пар в Казахстане создали семью за последние 10 лет. Подробнее можете прочитать здесь.

Читайте также

В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Сколько учителей работает в Казахстане
Сколько учителей работает в Казахстане
Динара Халдарова
Интересное Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления