Астана растет: Токаев поручил найти дополнительные источники воды
Фото: akorda.kz
Президент ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3, сообщает Zakon.kz.
Аким столицы Женис Касымбек проинформировал главу государства о завершении строительства газовой тепловой станции "Юго-Восток" и первого этапа газовой тепловой станции "Туран" общей мощностью 700 гигакалорий в час.
По словам акима, станция "Юго-Восток" обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал "Нұрлы жол", жилой район "Бағыстан". Станция "Туран" обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города.
"Прежде всего, качество проектов должно быть высоким. Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более, речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть. Это, в конце концов, вопрос репутации и имиджа нашего государства. Поэтому мы все должны, работая вместе, полностью решить эту проблему", – подчеркнул глава государства.
Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции "Тельман" до 160 тысяч кубометров в сутки.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.
Ранее президент сказал, что Казахстану нужны продвинутые проекты в энергетике.
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