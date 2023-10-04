Астана растет: Токаев поручил найти дополнительные источники воды

Аким столицы Женис Касымбек проинформировал главу государства о завершении строительства газовой тепловой станции "Юго-Восток" и первого этапа газовой тепловой станции "Туран" общей мощностью 700 гигакалорий в час.



По словам акима, станция "Юго-Восток" обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал "Нұрлы жол", жилой район "Бағыстан". Станция "Туран" обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города.



Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции "Тельман" до 160 тысяч кубометров в сутки.

