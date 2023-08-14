В Астане работы на ТЭЦ-3 выполнены на 90%

Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций (ГТС) "Туран" и "Юго-Восток" в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, в настоящее время работы на ТЭЦ-3 выполнены на 90%. Уже в текущем году планируется поэтапный запуск всех 4-х котлов (газ), что даст столице прирост мощности в размере 440 Гкал/ч.

На объекте акционер АО "ЦАЭК" Сергей Кан доложил премьер-министру о ходе строительства, проведении пуско-наладочных работ и решении текущих технических вопросов.

Смаилов подчеркнул, что проект имеет большое социальное значение и его реализация находится на контроле главы государства.

"Очень важно, чтобы в предстоящий отопительный сезон вы котел за котлом ввели в эксплуатацию и дали дополнительное тепло городу. Акимату нужно принять все необходимые меры для своевременного запуска объекта", – сказал он.

Затем премьер-министр посетил газовую тепловую станцию "Туран", которая обеспечит столицу дополнительным объемом теплоснабжения в размере порядка 350 Гкал/ч. Было доложено, что проект обеспечен необходимым финансированием, работы идут по графику.

Далее правительственная делегация проинспектировала строительство газовой теплостанции "Юго-Восток" мощностью 350 Гкал/ч, которая должна охватить район левобережья.

"Строительство идет по плану. Мы будем следить за его ходом и исполнением сроков, поскольку этот вопрос крайне важен для астанчан во время зимнего периода", – указал Алихан Смаилов.

В целом преимущество новых ГТС заключается в малых котлах, позволяющих экономично потреблять природный газ. Кроме газа, они также рассчитаны на работу с дизелем.

"У нас сейчас две газовые котельные и новая ТЭЦ запускаются. Это даст городу порядка 1100 Гкал/ч тепла уже в предстоящем отопительном сезоне, то есть мы идем с профицитом. В следующем году также планируется реализация дополнительных газовых котельных для обеспечения стабильного теплоснабжения столицы на будущее". Алихан Смаилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 до конца 2023 года.



В июле аким Астаны Женис Касымбек заявил о том, что на завершение ТЭЦ-3, "по всей видимости, нужны будут сотни миллиардов тенге".