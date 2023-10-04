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Сколько учителей работает в Казахстане

Сколько учителей работает в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения РК в преддверии Дня учителя поделилось информацией о том, сколько учителей и воспитателей работает в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК, сейчас в школах Казахстана трудятся 340 958 учителей. Из них 274 310 – женщины, 66 648 – мужчины. У 39 254 педагогов стаж более 30 лет.

Учителей технического и профессионального образования в стране заметно меньше – 36 315 человек. Среди них гендерный разрыв не столь бросается в глаза, хотя женщин все равно больше (24 455 против 11 860 мужчин).

Что касается воспитателей дошкольных учреждений, то их в Казахстане 97 188 человек. И это почти исключительно женская работа: труд воспитателя взяли на себя 94 648 представительниц слабого пола и только 2540 мужчин.

День учителя в Казахстане впервые в этом году отметят в конкретно установленный день, 5 октября. Празднование этой даты синхронизировали со Всемирным днем учителей.

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Министерство просвещения РК Казахстан
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