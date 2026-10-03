Сколько педагогов работают в Казахстане, рассказали в Минпросвещения

5 октября в Казахстане отмечают День учителя. В преддверии профессионального праздника Министерство просвещения рассказало, сколько педагогов сегодня работают в системе образования страны, сообщает Zakon.kz.

Всего их около 600 тысяч. Самая большая часть приходится на школы – там работают порядка 420 тысяч учителей. Еще более 104 тысяч специалистов заняты в детских садах, около 42 тысяч – в колледжах и других организациях технического и профессионального образования. Большинство педагогов – женщины.

Немало среди них тех, кто посвятил профессии десятилетия. Только в школах более 53 тысяч педагогов работают свыше 30 лет, еще более 73 тысяч имеют стаж от 20 до 30 лет.

В детских садах свыше 5 тысяч специалистов трудятся более 30 лет, а в системе технического и профессионального образования таких педагогов насчитывается более 4 тысяч.

Ранее Генпрокуратура срочно обратилась к казахстанцам перед Днем учителя.