Аэропорт Уральска прекращает принимать рейсы

Аэропорт Уральска на три дня закроют на ремонт, сообщает Zakon.kz.

В компании Air Astana 29 сентября 2023 года заявили, что с 8 по 10 октября Международный аэропорт имени Маншук Маметовой в Уральске закрывают на ремонт рулежной дорожки.

"В связи с этим авиакомпания на этот период вынуждена отменить рейсы из/в Уральск", – сказано в публикации.

Также отмечено, что пассажиры могут перебронировать билеты на рейсы из/в Уральск на ближайшие 14 дней или сделать полный возврат стоимости.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности полетов: это вынужденная мера.

"Сроки планируемого ремонта выбраны с учетом периода благоприятных погодных условий, а также с учетом снижения количества самолетовылетов в аэропорту, и согласованы с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Уральск". Международный аэропорт имени Маншук Маметовой

26 сентября сообщалось, что строительство нового терминала аэропорта Шымкента вновь подорожало.

В акимате города заявили, что инвестор должен установить телескопический трап для полноценной работы аэропорта, для этого необходимо выкупить дополнительные шесть гектаров земли. Это повышает стоимость строительства на 800 миллионов тенге.