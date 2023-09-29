Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аэропорт Уральска прекращает принимать рейсы

Аэропорт Уральска прекращает принимать рейсы Фото: Instagram/airport_oral
Аэропорт Уральска на три дня закроют на ремонт, сообщает Zakon.kz.

В компании Air Astana 29 сентября 2023 года заявили, что с 8 по 10 октября Международный аэропорт имени Маншук Маметовой в Уральске закрывают на ремонт рулежной дорожки.

"В связи с этим авиакомпания на этот период вынуждена отменить рейсы из/в Уральск", – сказано в публикации.

Также отмечено, что пассажиры могут перебронировать билеты на рейсы из/в Уральск на ближайшие 14 дней или сделать полный возврат стоимости.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности полетов: это вынужденная мера.

"Сроки планируемого ремонта выбраны с учетом периода благоприятных погодных условий, а также с учетом снижения количества самолетовылетов в аэропорту, и согласованы с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Уральск".Международный аэропорт имени Маншук Маметовой

26 сентября сообщалось, что строительство нового терминала аэропорта Шымкента вновь подорожало

В акимате города заявили, что инвестор должен установить телескопический трап для полноценной работы аэропорта, для этого необходимо выкупить дополнительные шесть гектаров земли. Это повышает стоимость строительства на 800 миллионов тенге.

Читайте также

перекрытие улицы
Какие улицы будут перекрыты 1 октября в Алматы
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в четырех городах Казахстана
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в четырех городах Казахстана
Адмпротокол и наказание за срубленную ветку получил житель Актау
Адмпротокол и наказание за срубленную ветку получил житель Актау
Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Как выглядит медальная таблица летней Азиады после шестого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований
мошенник
Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления