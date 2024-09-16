"Невозможно дышать": Актау окутан едким дымом после пожара на мусорном полигоне

В последние несколько лет в Актау периодически загорается полигон ТБО. А еще иногда начинает дымить старый полигон, который был закрыт еще 23 года назад. Вот и сейчас город вновь укутан ядовитым дымом, а горожане страдают от аллергии и сильного зловония.

Экологи отмечают – закрыть или приостановить работу мусорного полигона невозможно – это единственное место, куда свозят отходы из Актау и ближайших районов, передает Zakon.kz.

Этот полигон близ села Баянды (примерно в 20 км от Актау) был сдан в эксплуатацию в 2016 году. На его строительство ушло более 870 млн тенге. Состоит полигон из шести котлованов общей площадью 25 гектаров. Уже сейчас два котлована полностью заполнены, а третий больше, чем наполовину. Горит он с периодичностью раз в месяц – тогда едкий густой дым окутывает все окрестности. Потушить полностью его не могут – очаги возгорания находятся глубоко в огромных кучах мусора.

"Мы постоянно штрафуем полигон. Но мы понимаем, что если сейчас приостановим его работу или закроем, то мы столкнемся с мусорным коллапсом. Ведь это единственный полигон в этом районе, какого-то дополнительного места просто нет. Там нужно делать правильную рекультивацию – пересыпать песком, глиной. Но этого не делается. Спрашиваем – почему не делаете? Говорят, что не справляются, ворота у них даже не закрываются – мусоровозы все везут и везут мусор. Увеличить количество спецтехники полигон не может – там миллионные долги от населения. Народ почему-то не понимает, что за вывоз мусора тоже надо платить", – говорит Армат Жусипкалиев, руководитель областного департамента экологии.

За три года ГКП "Мангыстау жылу", на чьем балансе находится полигон ТБО, выплатило штрафов более чем на 12,5 млн тенге.

"На карте полигона захороненные отходы вскрываются из-за ветра, оголяются и вступают в химическую реакцию. В результате выделяется биогаз. Это горючий газ, поэтому имеет место самовозгорание, которое очень сложно потушить. Он содержит 55-65% метана и 35-45% углекислого газа", – рассказали в ГКП "Мангыстау Жылу".

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

К слову, о возможном образовании биогаза экологи предупреждали еще при открытии полигона.

"Обещали, что полигон будет построен в соответствии с национальными и европейскими стандартами. Однако на деле это оказались котлованы, выкопанные без учета технологий по защите подземных вод. Из-за неправильной организации работы полигона в результате гниения образуется биогаз, который имеет свойство самовозгораться. Затушить эту свалку в ноль практически нереально. Уже сейчас мы видим, что обводнение помогает только сбить открытые очаги возгорания. Но затем необходимо укрывать грунтом и уплотнять тяжелой техникой. Просто лить воду не имеет смысла, потом что вода забивает каналы и пустоты между отходами. Тогда создается впечатление, что пожар потушен, но тление все равно внизу происходит. Спустя время вода пройдет дальше, и воздух опять пойдет в тело свалки, в результате может возникнуть повторное возгорание", – отмечает руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

Теперь экологи настаивают на тщательной проверке деятельности тех госорганов, которые разрабатывали, строили, принимали в эксплуатацию и должны были контролировать работу полигона. Частично решить вопрос с полигонами можно было бы, построив мусороперерабатывающие и мусоросортировочные заводы. Однако ни тех, ни других на территории области нет. Сейчас ищут инвесторов, и найдут ли их, пока неясно.

К слову, полигон близ Баянды – не единственный источник неприятного запаха, который постоянно преследует актаусцев. Недалеко от города есть старый полигон ТБО "СОЮЗ", который был закрыт и рекультивирован еще в начале 2000-х годов. Однако "черные копатели" разворошили полигон в поисках металла и вещей, представляющих ценность. В результате ими был выкопан котлован глубиной почти 6 метров. Здесь снова образовался биогаз и произошло возгорание. Причем, не один раз.

"Превышение по сероводороду здесь составляло в 96 раз. Мы вызвали ответственных лиц из акиматов Мунайлинского района и города Актау и дали поручение. Госорганы обязались поставить туда круглосуточную охрану, чтобы не было несанкционированного заезда машин и захода людей. Теперь этот запах исчез", – сказал руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев.

По информации районного акимата, сейчас сотрудники отдела полиции на полигоне ведут ежедневный контроль для предупреждения пожаров и защиты от различных работ.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

А нынешним летом жители начали жаловаться на сильный запах азота. Экологи долго не могли найти источник. Затем выяснилось, что запах шел от некоторых участков хвостохранилища Кошкар-ата, куда в советское время миллионами тонн сбрасывались радиоактивные отходы. Сюда после очистки должны были сбрасываться канализационные воды с КОС-2 для поддержания водной фазы. В 2020 году было обещано, что это будут биопруды, где будет проходить механическая очистка, отстаивание, а воду обязались пустить на озеленение.

"Но выяснилось, что воду сбрасывали неочищенную, только удерживались фекалии, а остальную жидкость сливали в Кошкар-ата. За три года было сброшено около 6 млн кубометров. Надо понимать, что это уникальное хвостохранилище – в нем находится около 120 тыс. тонн солей. А соль не вступает в реакцию практически ни с чем. Вода, выходящая с КОС-2, в действительности была мочевиной, в ней содержится 46% азота. Эта вода доходила до западной части хвостохранилища, где есть соль, не вступала с ней в реакцию, и просто как зеркало лежала на поверхности. Запах этот был именно ночью, потому что днем стояла сильная жара, происходило испарение, а вечером все ветром несло на город. И запах держался до утра. Потом пропадал, но сохранялся в замкнутых, закрытых пространствах, например, в подъездах домов. Мы написали письмо исполнительным органам и в управление статистики прокуратуры с требованием открыть проверку. Как только нам дадут разрешение, мы проверим деятельность КОС-2", – добавил руководитель департамента экологии Армат Жусипкалиев.

Сейчас запаха азота в городе нет, так как после понижения температуры воздуха уменьшилось и испарение с Кошкар-ата. Однако следующим летом все может повториться вновь.

Сейчас задыхающиеся жители Актау стараются не открывать форточки и не выходить на улицу без острой необходимости. В городе по-прежнему нечем дышать и он окутан плотным и едким дымом. Многие надеются, что уже сегодня ветер поменяет направление и разгонит ядовитый смог. И дышать в городе станет легче.

Сегодня эпичные кадры тлеющего мусорного полигона в Актау показал общественник Азамат Сарсенбаев. Ранее Zakon.kz писал о предприятиях в Актау по сбору и переработке отходов, которые находятся на грани банкротства.