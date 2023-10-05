Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских педагогов с Днем учителя, выступая на Республиканском съезде педагогов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 5 октября, глава государства начал свое выступление с поздравления педагогов.

"Поздравляю вас с открытием Республиканского съезда педагогов и Днем учителя! Действительно, сегодня проходит очень важное мероприятие, потому что педагог – это, прежде всего, авторитетный профессионал. Быть педагогом – ответственная миссия. Педагогическое сообщество продолжает неустанно трудиться во имя светлого будущего нашей страны и развития государства. От учителя зависит формирование личности и становление будущего специалиста", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что сегодня крайне актуально звучит высказывание учителя нации Ахмета Байтурсынова о том, что улучшение жизни народа надо начинать именно с дела обучения детей. Он напомнил, что образование и наука – главный ключ к успеху, и важнейшая задача государства – воспитание и обучение подрастающего поколения по передовым стандартам.

Президент напомнил, что по его инициативе в 2019 году приняли специальный закон "О статусе педагога". За последние четыре года зарплату учителей увеличили вдвое, а зарплату воспитателей детсадов – на 30%. Учителям продлили трудовой отпуск, их освободили от дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Около 220 преподавателей прошли обучение за рубежом по программе "Болашак" за три года, а стипендии студентам педагогических специальностей увеличили в 2,5 раза.

"Сегодня динамичного развития добиваются страны, опирающиеся на передовые технологии, науку и образование. В новую эпоху качество школьного образования непосредственно влияет на развитие государства, а какой будет школа, зависит от учителя. Как мы видим, педагогика стала одной из важнейших отраслей науки. Поэтому в этой сфере необходимы принципиально новые подходы. Применение современных технологий позволит в краткие сроки и эффективно модернизировать систему образования. Мы должны развивать сферу образования в соответствии с лучшими международными стандартами". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что труд учителей и талант учащихся приносят плоды: казахстанские школьники за 25 лет завоевали около 12 тысяч медалей на престижных мировых олимпиадах по разным предметам. Такие результаты сопоставимы с показателями Израиля, Турции и Канады.

"Я выражаю огромную благодарность всем учителям, которые, несмотря на различные трудности, добросовестно выполняют свои обязанности", – резюмировал глава государства.

В этом году День учителя в Казахстане впервые отмечают 5 октября.