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Требования к учителям Токаев назвал разгулом чиновничьей фантазии

Требования к учителям Токаев назвал разгулом чиновничьей фантазии Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов, подчеркнул, что профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований, сообщает Zakon.kz.

"Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере", – заявил президент Казахстана.

По его словам, около 60% педагогических кадров готовятся в региональных вузах.

"Поэтому особое значение имеет поддержка молодых учителей на уровне регионов. Акимам следует создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов".Касым-Жомарт Токаев

Ранее он рассказал, сколько учителей не хватает по стране. Подробнее тут.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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