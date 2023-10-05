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Токаев рассказал, сколько учителей не хватает по стране

Токаев рассказал, сколько учителей не хватает по стране Фото: akorda.kz
5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов Касым-Жомарт Токаев заявил, что педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нации, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, по его словам, крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами.

"Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок только 23% учителей имеют высшую категорию".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он заявил, что все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов.

"Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии".Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что с каждым годом в стране растет количество высококвалифицированных педагогов, получивших магистерскую степень, – сегодня их уже свыше 21 тысячи.

"Это профессионалы, которые способны интегрировать в обучение самые передовые методики. Они могут составить основной корпус будущих руководителей организаций образования нового типа. В целом, предстоит обновить систему оценки и повышения квалификации педагогов".Касым-Жомарт Токаев

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Кроме того, Токаев подчеркнул, что профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований.

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