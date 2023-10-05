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Токаев высказался о проявлениях религиозности в школах

Токаев высказался о проявлениях религиозности в школах Фото: pixabay
5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов Касым-Жомарт Токаев остановился на одной обсуждаемой проблеме в стране. Президент напомнил, что согласно Конституции, Казахстан – светское государство, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.

"Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение".Касым-Жомарт Токаев

Самое главное, продолжил он, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям.

"Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания".Касым-Жомарт Токаев

Также в заключении он отметил, что подрастающему поколению нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям.

"Наш народ всегда проявлял истинное уважение к старшим, почитание к младшим, чтил такие качества, как достоинство, честь, чувство долга. Традиционная культура играет огромную роль в воспитании молодежи. Необходимо с раннего возраста приучать детей к трудолюбию, чтобы сформировать у них уважение к труду, разъяснять важность ответственного отношения к своей работе, активности и целеустремленности в жизни".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент обратился и к родителям школьников.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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