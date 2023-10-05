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Токаев пообещал проверить скорость интернета в сельских школах

Токаев пообещал проверить качество интернета в сельских школах Фото: primeminister.kz
Выступая на Республиканском съезде педагогов 5 октября, президент РК Касым-Жомарт Токаев потребовал обеспечить высокое качество интернет-соединения во всех сельских школах страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент поручил устранить неравенство в качестве обучения в городских и сельских школах. Он отметил, что в селах школьники имеют ограниченные возможности в получении образования, там не хватает квалифицированных педагогов и качественного оборудования.

"Все эти проблемы накапливались годами. Многие из них связаны с массовым переездом населения в город. Важно развивать сельские школы как интеллектуальные и общественные центры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в рамках государственно-частного партнерства идет работа по модернизации сельских школ, предполагающая большую ответственность предпринимателей. Он указал на необходимость развивать библиотеки сельских образовательных учреждений и, прежде всего, ускорить темпы цифровизации в обучении.
"В Казахстане имеются действительно сильные школы, которые могут конкурировать с авторитетными учебными заведениями во всем мире. Однако в них обучается только сотая доля наших детей. А цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдаленных районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира. Поэтому крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством".Касым-Жомарт Токаев
Он указал, что обеспечение сельских школ скоростным интернетом – ответственность и Министерства цифрового развития, и акимов регионов.
"Через полгода я проверю исполнение данного поручения. В целом нам предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, чтобы вывести ее на качественно новый уровень. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. При этом в каждой из них должна быть развернута соответствующая локальная сеть. Решению этой насущной задачи будет способствовать национальный проект "Доступный интернет". Вместе с тем нужно обеспечить всех школьников доступом к продвинутым цифровым платформам с качественным обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную отраслевую экспертизу", – поручил президент.
Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским родителям.

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