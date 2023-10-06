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В Алматы два маршрута изменят cхемы движения

схемы движения Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы почти на день два маршрута изменят cхемы движения в связи со строительством развязки. Как рассказали Zakon.kz в Управлении городской мобильности, жителей и гостей призывают заранее корректировать свой маршрут.

В распространяемом сообщении сказано, что с 23:00 6 октября до 11:00 7 октября в связи с переустройством инженерных сетей в рамках проекта "Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова" будет полностью перекрыто движение по ул. Жансугурова на участке от пр. Сейфуллина до ул. Акпаева.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акпаева, пр. Сейфуллина и прилегающим улицам.

Стоит отметить, в связи с проведением данных работ временно будут изменены схемы движения 2 маршрутов:

  • №123 – в северном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – движение по кольцу – пр. Рыскулова (запад) – ул. Жансугурова – далее по схеме;
  • №123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – движение по кольцу на пр. Рыскулова – пр. Рыскулова (восток) – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;
  • №17 – в северном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – движение по кольцу – пр. Рыскулова (запад) – ул. Жансугурова – далее по схеме;
  • №123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – движение по кольцу на пр. Рыскулова – пр. Рыскулова (восток) – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.
изменение движение строительство развязка

Фото: Управление городской мобильности Алматы

Ранее стало известно, что два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды. Это произойдет из-за строительства развязки на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом работы будут выполняться в три этапа.

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