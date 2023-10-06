В Алматы два маршрута изменят cхемы движения
В распространяемом сообщении сказано, что с 23:00 6 октября до 11:00 7 октября в связи с переустройством инженерных сетей в рамках проекта "Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова" будет полностью перекрыто движение по ул. Жансугурова на участке от пр. Сейфуллина до ул. Акпаева.
Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акпаева, пр. Сейфуллина и прилегающим улицам.
Стоит отметить, в связи с проведением данных работ временно будут изменены схемы движения 2 маршрутов:
- №123 – в северном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – движение по кольцу – пр. Рыскулова (запад) – ул. Жансугурова – далее по схеме;
- №123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – движение по кольцу на пр. Рыскулова – пр. Рыскулова (восток) – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;
- №17 – в северном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – движение по кольцу – пр. Рыскулова (запад) – ул. Жансугурова – далее по схеме;
- №123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – движение по кольцу на пр. Рыскулова – пр. Рыскулова (восток) – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.
Фото: Управление городской мобильности Алматы
Ранее стало известно, что два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды. Это произойдет из-за строительства развязки на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом работы будут выполняться в три этапа.