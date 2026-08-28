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Общество

В Алматы важные автобусные и троллейбусные маршруты изменят схемы движения

Общественный транспорт в Алматы, троллейбусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 17:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи со строительством легкорельсового транспорта (LRT) временно изменят схемы движения нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В Транспортном холдинге 28 августа 2026 года рассказали, что в связи с земляными работами по переустройству инженерных сетей по улице Абылай хана, на участке от улицы Толе би до улицы Гоголя, в рамках строительства первой очереди 1-й линии LRT, с 29 августа и до завершения работ временно изменят схемы движения автобусных маршрутов №12, №98 и троллейбусных маршрутов № П5, №ТП6.

№12

  • В южном направлении: проспект Райымбека (запад) – разворот на пересечении проспекта Райымбека и улицы Чайковского – улица Желтоксан (юг) – улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: проспект Абылай хана (север) – улица Толе би (запад) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – далее по схеме.

№ 98

  • В южном направлении: проспект Райымбека (запад) – разворот на пересечении проспекта Райымбека и улицы Чайковского – улица Желтоксан (юг) – улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (юг) – далее по схеме.
  • В северном направлении: проспект Абылай хана (север) – улица Толе би (запад) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – далее по схеме.

№ ТП5

  • В северном направлении: проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.
  • В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – проспект Райымбека (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

№ ТП6

  • В северном направлении: проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.
  • В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – проспект Райымбека (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

В Алмалинском районе города запланировали подведение инженерных сетей к строящемуся ЖК "Шевченко-Байзакова". В связи с этим участок улицы перекроют для движения до середины сентября.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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