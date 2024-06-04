Жители элитного ЖК в Астане остались без горячей воды из-за долгов за газ

10 дней жители элитного ЖК в Астане живут без горячей воды – греют ее чайниками, моются в тазиках. Особенно тяжело семьям с маленькими детьми. Выяснилось, что многоэтажка отапливается автономно. Но из-за долгов по счетам подачу голубого топлива перекрыли, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, поэтому энергокомпания и перекрыла доступ. Жильцы же платить по счетам отказываются. Считают, что большая часть задолженности в 4 млн тенге принадлежит застройщику и коммерческим помещениям.

"Я – мать пятерых детей. Их нужно купать, кормить. Сидим с холодной водой, очень тяжело. Моему маленькому ребенку сейчас полтора года, постоянно болеет". Жительница ЖК Бахытгуль Елубаева

Люди жалуются, что без газа нагревать воду нечем. Жильцы уверяют, что договор с поставляющей энергокомпанией заключал застройщик.

"Они с января уведомляли их, чтобы они оплачивали. Сам застройщик выставил нам счета через ОСИ только 12 мая текущего месяца и 21-го, получается, они нам отключили газ, то есть перекрыли". Житель ЖК Медетжан Сембек

Однако в компании застройщика говорят об обратном. Мол, жителей предупреждали и даже проводили поквартирный обход.

"Застройщик не может оплачивать за потребленный газ жителями, он не обязан по закону его оплачивать. Соответственно, счета пришли, они были выставлены, однако об этом уже в курсе три месяца собственники, но сейчас они говорят, что они не знали об этом. На самом деле на собраниях это все обсуждалось, этот вопрос поднимался, что нужно оплатить задолженность за газ. И все, в принципе, были согласны, подписывали опросные листы, но теперь отказываются его оплачивать". Адвокат Жанарбек Бектемирова

Помимо проблем с газом, говорят астанчане, налицо – уйма других нерешенных вопросов. К примеру, дети ходят в школу по разбитой дороге, заваленной мусором.

"Какими дорогами мой ребенок ходит. Здесь собираются разные слои населения, здесь распивают спиртные напитки, здесь и бомжи сидят. Хотя, когда мы приобретали у застройщика квартиру, нам сказали: по проекту дорога будет и до 40-й школы, и на Тлендиева, и с этой стороны на "Ардагерлер", но, к сожалению, дороги никакой нет". Жительница ЖК Айнаш Даниярова

И, судя по всему, в ближайшие годы не будет. В столичном акимате заявили, что дорог в этом районе нет даже в проекте.

"На данном участке нужен проект. В утвержденном плане финансирования на ближайшие время проектирование данной улицы не планируется. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в текущем году проведены работы по отсыпке инертным материалом". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Что касается задолженности за газ, то погашать ее жильцы не намерены. К слову, общий долг составляет 4 млн тенге. Астанчане говорят, что в доме пустуют непроданные квартиры и функционируют коммерческие помещения. И платить за них жители отказываются. Акимат пообещал урегулировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Алматы в течение нескольких дней будут отключать горячую воду в трех районах.