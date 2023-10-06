"Технологией" ремонта дороги стоимостью 109 млн тенге возмутились в Мангистау
Судя по опубликованным кадрам, дорогу просто засыпали асфальтобетонной смесью. Чиновники рассказали, что подрядчиком является ТОО СФ "Ынта", компании выделили из бюджета более 109 миллионов тенге, пишет "Лада".
Предприятие с апреля 2023 года проводит средний ремонт автомобильной дороги в селе Акшукур.
"Видеокадры охватывают моменты работ на стыке соединения, существующего и вновь проложенного асфальтобетонного покрытия, где применяется технология ручного битумирования вертикальных срезов стыков. Имевшее место видео считаем недоразумением, связанным с недостаточной информированностью технологией производства дорожно-ремонтных работ", – прокомментировали в отделе автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Тупкараганского района.
После того, как видео оказалось в Сети, сельчанин вновь решил посмотреть, как ремонтируют дорогу. С ним встретился представитель подрядной организации, который заверил в том, что дорога строится в соответствии со стандартами.
Странный ремонт дороги рассмешил казахстанцев и в Алматинской области. 6 октября в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен ремонт дороги между селами Кеген и Нарынкол в Алматинской области. Судя по видео, ямы на трассе просто засыпали асфальтобетонной смесью.