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"Технологией" ремонта дороги стоимостью 109 млн тенге возмутились в Мангистау

"Технологией" ремонта дороги стоимостью 109 млн тенге возмутились в Мангистау Фото: pixabay
Житель села Акшукур в Мангистау возмутился укладкой асфальта на дороге. Чиновники назвали ситуацию недоразумением, отметив, что автор видеоролика не разбирается в "технологии" дорожно-ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным кадрам, дорогу просто засыпали асфальтобетонной смесью. Чиновники рассказали, что подрядчиком является ТОО СФ "Ынта", компании выделили из бюджета более 109 миллионов тенге, пишет "Лада".

Предприятие с апреля 2023 года проводит средний ремонт автомобильной дороги в селе Акшукур.


"Видеокадры охватывают моменты работ на стыке соединения, существующего и вновь проложенного асфальтобетонного покрытия, где применяется технология ручного битумирования вертикальных срезов стыков. Имевшее место видео считаем недоразумением, связанным с недостаточной информированностью технологией производства дорожно-ремонтных работ", – прокомментировали в отделе автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Тупкараганского района.


После того, как видео оказалось в Сети, сельчанин вновь решил посмотреть, как ремонтируют дорогу. С ним встретился представитель подрядной организации, который заверил в том, что дорога строится в соответствии со стандартами.

Странный ремонт дороги рассмешил казахстанцев и в Алматинской области. 6 октября в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен ремонт дороги между селами Кеген и Нарынкол в Алматинской области. Судя по видео, ямы на трассе просто засыпали асфальтобетонной смесью. 

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