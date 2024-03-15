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Фонд "Самрук-Қазына" передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге

Фонд &quot;Самрук-Қазына&quot; передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 08:00 Фото: Samruk-Kazyna Trust
Медицинские услуги будут доступны для 25 тысяч жителей сел Акшукур и Сайын Тупкараганского района Мангистауской области.

В преддверии Наурыза в рамках марафона добрых дел АО "Самрук-Қазына" рентген-аппарат передан в сельскую врачебную амбулаторию. Материально-техническое обновление стало возможно благодаря финансовой поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust" – единого оператора благотворительности Группы компаний.

Рентгеновское оборудование марки New Oriental 1000ub – первый такой аппарат в Акшукурской амбулатории.

Фонд "Самрук-Қазына" передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 08:00

Фото: Samruk-Kazyna Trust

"Для жителей сел сложно добираться до районного центра. В Акшукуре и Сайын проживает около 25 тысяч человек. В большинстве случаев местные жители вынуждены были обращаться и ехать за медицинской помощью в областной центр. Радует, что теперь эти услуги доступны непосредственно в наших селах", – отметила жительница Куляш Касымова.

Аппарат позволит оперативно проводить диагностику пациентов двух поселков, в частности, рентгенографию органов грудной клетки, состояния легких, сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей у пациентов с бронхолегочными заболеваниями, для выявления поражений костей, суставов и мягких тканей. Принимать граждан будут опытные рентгенологи.

Фонд "Самрук-Қазына" передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 08:00

Фото: Samruk-Kazyna Trust

"Фондом уделяется особое внимание развитию регионов. Поэтому предложение сельчан о необходимости установки оборудования не осталось незамеченным. С 2016 года в Мангистауской области поддержано 48 социальных проектов. Реализацию таких благотворительных инициатив мы продолжаем и в этом году", – отметил управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.

Управляющий директор также посетил реабилитационный центр "Қамқорлық" в Актау, открытый в прошедшем году при поддержке Фонда, где встретился с родителями детей с особыми потребностями. Гибрат Ауганов провел обряд "Тұсаукесер" для Мустахима, проходящего реабилитацию в данном центре, и пожелал ему яркого будущего.

Напомним, с 2016 года фондом "Samruk-Kazyna Trust" реализовано 48 социальных проектов в Мангистауской области на общую сумму 5,1 миллиарда тенге.

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