В Жамбылской области сельчане не могут дождаться газа почти 10 лет

В селе Карасу дважды собирали деньги на а подключение газа, но его до сих пор нет. Жители говорят, что их дурят так уже почти 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, провести коммуникации пытались уже две подрядные организации. Но что-то пошло не так.

Пенсионеры Дауиткуловы каждый год заготавливают уголь, чтобы отапливать дом зимой. Говорят: восемь лет назад, когда чиновники пообещали газифицировать село, очень обрадовались. Провести все работы должны были в короткие сроки.

"В 2015 году, когда сказали, что газ подключат, взяли кредит на 250 тысяч тенге. Отдали – газа нет. В 2020 году уже другой подрядчик опять пообещал газ, отдали 100 тысяч тенге. Ждали, ждали – уже 2023 год, газа нет, а мы до сих пор углем отапливаемся". Жительница села Карасу Жанархан Дауиткулова

Сельчане уверяют: первый подрядчик собрал с них 19 миллионов тенге. Но работу так и не доделал. Из тысячи дворов газ есть только у 100 семей. С фирмой судились, и местные жители даже выиграли дело. Но деньги людям не вернули, а бизнесмен просто исчез. Завершить начатое пообещал местный подрядчик. Он тоже собрал с сельчан деньги – около 50 миллионов. Но до сих пор ничего не изменилось.

"В больнице увидела его, он на капельнице лежал. Я вот так подошла, его за горло взяла, говорю: "Когда газ будет? Ты тогда верни деньги, если газа не будет. Забирай все трубы, спиливай трубы, а деньги верни!" Молчит, ничего не может сказать. И наверное, не надеяться нам, жителям, на газ. Дурят постоянно. Сколько можно дурить?" Жительница села Карасу Наталья Храпицкая

Бизнесмен уверяет, что делает все возможное. Приходится исправлять ошибки прошлого подрядчика. Поэтому работы затянулись.

"Сейчас мы проложили трубы в деревне на 50 процентов. Те трубы, которые проложил прошлый подрядчик, не принимает "КазТрансГаз Аймак". Поэтому придется их полностью заменить. Сейчас у нас проблемы с деньгами, все стало гораздо дороже. Но в ближайшее время мы продолжим работу". Заместитель директора ТОО "Ескен Строй" Рустем Айтбек

Местные чиновники попытались успокоить сельчан: работу подрядчика будут тщательно контролировать. И пообещали: к холодам газ обязательно появится у всех, кто за него заплатил.