Сложную операцию готов провести зарубежный профессор бесплатно в Астане

В Казахстане живет 41 ребенок с редким диагнозом "Врожденный ложный сустав костей голени". Коварство заболевания в том, что она отнимает самое ценное у ребенка - детство.

Он вынужден годами находится в больницах, переносить множество болезненных операций, к сожалению, зачастую безрезультатных. Сегодня им может помочь уникальная операция.

Эти операции впервые в Казахстане может провести совершенно бесплатно российский профессор Константин Жердев. Его в Казахстан пригласил ОФ "Жұлдызай и К" в рамках проекта с символическим названием "MUMKINDIK". Проект поддержал строительный холдинг BI Group, покрывая гонорар и все расходы привлеченного хирурга.

Фото: Juldyzai

"20 лет назад начали заниматься вопросом оказания помощи особенным деткам. Мы их отправляли на лечение за рубеж. Но позже для удобства детей мы начали приглашать специалистов в Казахстан... Мы приняли решение остановиться профильно на ортопедических заболеваниях", – сообщила директор Фонда "Жұлдызай и К", инициатор проекта MUMKINDIK Гулхан Исабаева.

В Казахстане, по ее словам, 41 ребенок живет с диагнозом "Врожденный ложный сустав костей голени" и нуждается в срочном оперативном лечении.

Всем им могут помочь встать на ноги уникальные штифты, отличающиеся от аналогов тем, что растут вместе с ребенком, избавляя его от многочисленных повторных операций, и в целом дают отличный результат.

"Фонд уже десять лет практикует приглашение зарубежных менторов, которые оперируют маленьких пациентов с ожогами, ортопедическими и кардиологическими заболеваниями. На сегодня проведено 950 сложных операций, из которых 11 - на устранение врожденного ложного сустава с применением телескопических интрамедуллярных стержней FASSIER-DUVAL и костной аутопластики по авторской системе D. Paley. Семь из которых после операции уже делают самостоятельные шаги без поддержки. В ближайшие три года фонду необходима дополнительная сумма еще на 41 операцию. Стоимость одного штифта – порядка 6 млн тенге", - говорит она.

Фото: Juldyzai

Доктор медицинских наук, заведующий отделением нейроортопедии и ортопедии российского "Национального научно-практического центра здоровья детей" Константин Жердев отметил, что врожденный ложный сустав костей голени - это заболевание, с которым ортопеды всего мира пытаются справиться в течение 100 лет. По его словам, ортопедические штифты являются единственным способом лечения этой редкой патологии.

"Это доброе дело, которое помогает детям. Очень правильно продуман формат, когда ментор приезжает к детям... Дети редкие. Они требуют индивидуального подхода... Металлоконструкция, которую закупает фонд "Жұлдызай", растущие штифты, значительно сокращают количество многоэтапных оперативных вмешательств. Если раньше в среднем количество операций составляло восемь, то сейчас благодаря этим металлоконструкциям составляет 1,8", - сказал он.

12-летнему Радмиру Найзабекову посчастливилось стать пациентом, которому провели эту редкую операцию.

Фото: Juldyzai

"У моего сына недоразвитость рук и стоп. У нас была разница в ногах в 4,5 см... Нам рассказали, что можно поставить штифт. Мы согласились на операцию, врач из России успешно провел ее успешно. Ребенок уже бегает, прыгает, танцует, катается на велосипеде, живет полной жизнью. Думала, что штифт поставят на определенное время. Оказалось, что это на всю жизнь. Сколько же сил и терпения бережет ребенку. Сыну больше не нужно ложиться под нож. Это неописуемое ощущение счастья, когда твой ребенок живет, как все остальные дети, ни в чем себя не ограничивает", - поделилась его мама Екатерина Найзабекова.

Радмир сегодня уже ходит в школу и учится на "отлично" и занимается спортом.

"Мне было страшно, опять операция, хорошо, что больше не будет операций... Никогда не сдавайтесь, идите вперед... Живу полной и настоящей жизнью, спасибо родителям и врачам. Я себя чувствую хорошо", - говорит Радмир.

Фото: Juldyzai

Проект MUMKINDIK с участием зарубежных профессоров - это не только хирургическое лечение, но и обучение местных докторов и проведение бесплатных консультаций для детей, без необходимости выезда пациентов за рубеж. 132 мастер-класса уже прошли в Актау, Атырау, Шымкенте, Таразе, Алматы и Астане. Дано более 6,5 тыс. консультаций особенным детям.

На сайте mumkindik.com можно получить всю информацию о проекте.